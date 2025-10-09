НАТО изучает возможность проведения учений вблизи границы с Россией, особенно в удаленных и плохо охраняемых районах. Об этом сообщает ТАСС.

Это связано с обвинениями в нарушении воздушного пространства альянса со стороны российских беспилотников и самолетов, которые Москва отвергает как необоснованные.

Среди мер, которые обсуждаются, – размещение боевых беспилотников и снятие с пилотов ограничений на ведение огня по предполагаемой угрозе. В то же время мнения стран НАТО разделились: одни требуют визуальных подтверждений, другие разрешают действия на основе данных радаров.

Североатлантический альянс обвиняет Россию в использовании беспилотников, но никаких доказательств не представлено. Москва считает, что подобные обвинения служат для оправдания увеличения военных расходов и расширения присутствия НАТО вблизи российских границ. РФ заявляет, что готова к диалогу, но на равных и без милитаризации Европы.

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