Протестовали даже дети – Авдонин об отношении к панам в период освобождения Западной Беларуси

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда произошло освобождение Западной Беларуси, там же тоже интересно. Там же сразу крестьяне, еще только шла Красная армия и так далее, Скидельское восстание, эти все события, там же сразу крестьяне объявили «Черный передел». Объявили «Черный передел», наделили панскую землю, панские наделы между собой. И что дальше интересно – советская власть особо не совершала своих ошибок коллективизации начала 30-х годов. То есть как поделили, так там оно все и осталось. Там колхозов даже не так много было создано, то есть именно что этот «Черный передел» произошел и случился. Это же тоже интереснейшее событие.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Давайте просто поясним нашим зрителям, слушателям, а то они скажут: «О, Григорий рассказывает про «Черный передел». Это как аля 90-е там.

Григорий Азаренок:

Не-не-не. Это выходят крестьяне, сдают Красной армии пана-помещика и между собой делят землю, а потом эти земли уже на собрании Западной Беларуси, Народном собрании Западной Беларуси, откуда идет наш ВНС, по крайней мере так символически, на Народном собрании Западной Беларуси этот «Черный передел» был подтвержден.

Алексей Авдонин:

Почему такое жесткое отношение было к панам в этот период? На примере моей семьи. Моя бабушка, понятно, воспоминания уже мама передавала, они не могли даже в лес пойти, детьми, в лес пойти, потому что леса были в панской собственности. Одному человеку все принадлежало, пану. Там был его наместник какой-то, который следил за теми, кто в лес ходит.

Представьте, наши леса, природные, красивые, и в них нельзя ходить: ни грибы собирать, ни ягоды. И вот они как-то детьми пошли, целой гурьбой, набрали ягод и их наместник выловил и заставил якобы пересыпать в какие-то ведра эти ягоды. Они сказали нет, выкинули это все и растоптали. Это такой внутренний народный был протест, даже среди детей.

А так, какие школы? Забудьте школы. Мы уже сказали, что школ никаких не было. На территории Восточных Кресов была уничтожена вся инфраструктура школ. До 22 года там было 450 школ. Стало около 40. Почему? Образованное население режиму Пилсудского не надо было, и как результат, моя бабушка с 7 лет пошла работать, а потом крестиком расписывалась всю жизнь, понимаете? Поэтому вот что такое освобождение Западной Беларуси, которое произошло в 1939 году.

Читайте также:

Фефелов: «мягкая сила» глобалистов в Беларуси и России больше не работает

Почему переговоры Беларуси и России с глобалистами невозможны? Рассказал Андрей Фефелов

Политики, которые говорят то, что думают – Фефелов объяснил симпатию Трампа к Лукашенко