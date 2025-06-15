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В Минской области состоялся первый выпуск Борисовского кадетского училища

15 июня 2025 13:39
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Будущие офицеры. В Борисовском кадетском училище состоялся торжественный выпуск первых учащихся. Аттестаты зрелости получили 44 кадета. С важным этапом жизни их поздравил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минской области состоялся первый выпуск Борисовского кадетского училища-2

Два года назад это учебное заведение было создано по инициативе Совета безопасности и Миноблисполкома. Сегодня, 15 июня, его стены покинули юноши и девушки, готовые в будущем защищать Родину. Перед выпускниками открыты двери ведущих военных вузов, где они смогут продолжить путь к офицерским званиям. Завершилось мероприятие трогательными традициями: прощальным вальсом, торжественным маршем и подбрасыванием монеток в воздух на удачу и успешную карьеру. 

# Кадеты в Беларуси

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