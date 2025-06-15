В Минской области состоялся первый выпуск Борисовского кадетского училища

Два года назад это учебное заведение было создано по инициативе Совета безопасности и Миноблисполкома. Сегодня, 15 июня, его стены покинули юноши и девушки, готовые в будущем защищать Родину. Перед выпускниками открыты двери ведущих военных вузов, где они смогут продолжить путь к офицерским званиям. Завершилось мероприятие трогательными традициями: прощальным вальсом, торжественным маршем и подбрасыванием монеток в воздух на удачу и успешную карьеру.