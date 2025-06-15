Председатель Совета Республики: последние годы мы очень интенсивно работаем с китайскими коллегами
Парламентская делегация Китая во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем совершила визит в Беларусь. Высокого гостя принял Президент, рассказали в программе «Сенат» на СТВ.
Лукашенко – делегации КНР: мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество, реализуя совместные проекты.
Важные мероприятия прошли в Совете Республики. Гости ознакомились с фотовыставкой, провели двустороннюю встречу с председателем Совета Республики и приняли участие во втором заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая.
В ходе встречи Наталья Кочанова поблагодарила за неизменную политическую поддержку, оказываемую Беларуси на международной арене. Чжан Цинвэй подчеркнул, что Всекитайское народное собрание готово углублять сотрудничество по всем направлениям.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
На повестке у нас укрепление и развитие двусторонних отношений. Наталья Ивановна, как складывается сотрудничество Беларуси с Китаем, особенно в парламентском измерении?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Между нашими странами действительно сложились добрые дружеские отношения, братские отношения. Из года в год наше сотрудничество прирастало. И в 2022 году в Самарканде в рамках заседания Шанхайской организации сотрудничества была принята декларация нашим Президентом и председателем Китайской Народной Республики о том, что наше сотрудничество вышло на всепогодное, всестороннее, стратегическое сотрудничество.
И поэтому, конечно, очень добрые дружеские отношения, которые развиваются, на мой взгляд, абсолютно по всем направлениям. Абсолютно. Для нас, конечно, очень важно парламентское измерение. Я хочу отметить, что за последние годы мы очень интенсивно работаем с нашими коллегами, со Всекитайским собранием народных представителей. Там, в Китае – это законодательный орган. Мы обсуждаем вопросы, которые наиболее актуальны сегодня.
И в очередной раз определяем для себя, что мы должны сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты лидерами наших стран на высшем уровне, реализовывались. Реализовывались эффективно во благо наших стран и наших народов.
Виолетта Шаблинская:
Наши отношения действительно характеризуют как всепогодное, всестороннее и стратегическое партнерство. И недавно глава государства посетил Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Я бы сказала, Александра Григорьевича Лукашенко там очень тепло встретили, и беседа прошла на достаточно дружеском уровне. Как выполняются поручения главы государства по укреплению связей с китайскими партнерами?
Наталья Кочанова:
У нас в реализации этих договоренностей работают абсолютно все. Мы в рамках выполнения этих поручений создали Комитет высокого уровня. У нас, вы знаете, в парламенте Национального собрания есть группы дружбы, которые работают на протяжении уже многих лет. Но, учитывая стратегическое сотрудничество между нашими странами, мы приняли решение, что у нас будет еще, кроме группы дружбы, работать Комитет высокого уровня. По три представителя от Беларуси и от Китая.
С нашей стороны сопредседателем этого комитета являюсь я. Со стороны Китая это заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэй, который находится здесь с официальным визитом, с делегацией парламентской, и в рамках этого визита мы провели второе заседание высокого уровня, где рассмотрели очень важные вопросы.
Подходы к мировой, внешней и внутренней политике у лидеров Беларуси и Китая схожи – Наталья Кочанова. Подробнее.