Трамп провёл праздничный военный парад на фоне массовых протестов против его политики

Тем временем в США тысячи людей вышли на улицы, протестуя против политики Дональда Трампа. Сам же глава Белого Дома праздновал свое 79-летие на первом за 30 лет военном параде в штатах. День рождения политика как раз совпал с 250-летием основания Армии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в параде приняли более 6,5 тысячи солдат и 150 единиц военной техники. По предварительным оценкам, проведение мероприятия обошлось государственному бюджету в 45 миллионов долларов.

Но празднование дня рождения Дональда Трампа прошло на фоне внутренней напряженности и обострения конфликта на Ближнем Востоке. Вблизи зоны проведения парада собралась группа протестующих, выразивших недовольство действиями президента. Участники акции осудили использование национальной гвардии для подавления демонстраций против депортаций, а также за силовую военную демонстрацию в столице США.

Тем временем по всей стране прошли 2000 протестных маршей под лозунгом «Нет королям». Самые массовые акции состоялись в Лос-Анджелесе, где продолжаются выступления против депортационных рейдов, и в Нью-Йорке, где, по оценкам организаторов, участие приняли 200 тысяч человек.