Подходы к мировой, внешней и внутренней политике у лидеров Беларуси и Китая схожи – Наталья Кочанова

Важные мероприятия прошли в Совете Республики. В ходе встречи Наталья Кочанова поблагодарила за неизменную политическую поддержку, оказываемую Беларуси на международной арене. Чжан Цинвэй подчеркнул, что Всекитайское народное собрание готово углублять сотрудничество по всем направлениям.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

А что мы можем сказать о сотрудничестве Национального собрания с Всекитайским собранием народных представителей? И что можно отметить здесь как ключевое?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Многие подходы у нас и у Китая схожи. Наши государства созданы и живут ради своих людей, ради своего народа. Ровно так и в Китае. Сегодня мы рассматривали экономическую составляющую, это действительно вторая экономика в мире. И, конечно, подходы к мировой политике, к внешней политике, к внутренней политике у наших лидеров абсолютно схожи. Президент нашей страны всегда выступал и выступает за глобальную безопасность.

Он об этом говорит на всех саммитах, которые проходят, на всех международных площадках, заявляя о том, что каждое государство вправе жить на своей земле, по своим законам, иметь право на суверенитет и независимость. Во внешней политике это так и у председателя Китайской Народной Республики. Во внутренней политике наш Президент давно четко определил вектор развития нашей страны – это государство для народа. Ровно так это и в Китае.

Поэтому у нас есть схожие подходы. Мы как добрые друзья обмениваемся теми хорошими идеями, которые есть. А потом, сколько сделано в плане торгово-экономического сотрудничества. Сегодня у нас работает «Великий Камень», где уже 152 резидента из 15 стран мира. И причем это высокотехнологичные производства. И даже мы стали страной, которая выпускает свой легковой автомобиль, который пользуется сегодня популярностью и спросом. Это тоже благодаря нашим китайским коллегам, с которыми мы вместе реализовывали эти проекты.

Наша биотехнологическая корпорация – это тоже совместный проект. Я уже не говорю о той технической помощи. Это и бассейн, который был построен за китайские средства. Это и Национальный футбольный стадион, который совсем недавно открыли. И ряд других проектов, которые сегодня будут еще реализовываться в нашей стране. То сотрудничество, которое есть у нас между Беларусью и Великим Китаем, – прежде всего, это кропотливая работа главы нашего государства. И те отношения, которые сложились между лидерами, руководителями наших стран, они задают тональность в тех вопросах, которыми занимаемся в развитии мы.