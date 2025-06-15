Напряженность на Ближнем Востоке продолжает расти. Конфликт между Израилем и Ираном стремительно приближается к гуманитарной катастрофе. Общее число погибших с обеих сторон превысило 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по предполагаемым ядерным объектам Ирана, а также по жилым кварталам в городах, где проживали видные ученые-ядерщики и представители военного командования. В ответ Тегеран объявил о начале военной операции против Израиля. Взаимные атаки продолжаются уже третий день.

С начала военного обострения Израиль нанес удары по более чем 700 объектам на территории Ирана, включая здание Министерства обороны. По разным оценкам уже погибли около 100 человек, более 300 получили ранения. Согласно заявлению израильской армии, следующими целями могут стать военные заводы. Власти Израиля призвали Иран эвакуировать людей с прилегающих к этим объектам территорий. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы на северо-западе страны.

По моему мнению, если Израиль сдаст позиции, США обязательно вмешаются, потому что они полностью солидарны. Так или иначе, это в конечном итоге навредит иранскому народу. Минздрав Израиля сегодня, 15 мая, сообщил, что 12 человек стали жертвами ракетных обстрелов, еще около 400 пострадали. Но это не окончательные цифры. Тем временем спасательные службы продолжают разбор завалов на месте попадания иранской ракеты в жилую многоэтажку в Бат-Яме. Сообщается, что по всему региону повреждения получили более 60 зданий, 6 из них не подлежат восстановлению. Среди поврежденных объектов – нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, а также здание Министерства нацбезопасности Израиля.