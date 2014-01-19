Проблемные дома в Минске: сдвинулась ли их стройка с мертвой точки после появления специальной комиссии

Новости Беларуси. За последнее время совещание 17 января – второе большое совещание у президента, посвященное строительной сфере. Не так давно речь шла об итогах работы специальной комиссии, созданной по поручению главы государства. Она несколько месяцев искала непосредственно проблемные дома-долгострои, а также пути решения сложившихся ситуаций по всей стране. Результатом итоговой большой дискуссии стал своего рода план по оздоровлению отрасли до 1 июля 2014 года. То есть работа должна уже кипеть вовсю.

В перечне из трех десятков минских «долгостроев» эта многоэтажка – всерьез и надолго. Съемочная группа СТВ побывала здесь еще в июле. Тогда часть объекта уже сдали и люди заселились в свои квартиры. Но буквально через стенку прописались соседи-строители, которых дома застать было сложно. Даже чиновнику из Минархитектуры от ворот поворот показывал сторож.

По старому новому графику дом целиком должны были сдать в начале 2014 года. И то – в порядке исключения. Ведь большинство затянутых строек обещали закончить в конце 2013 года. Но бюро прогнозов гарантий не дает, особенно если и заказчик, и подрядчик – частники. И все же дом взяли на контроль не только чиновники. Второй раз в гости, может, уже к новоселам, наведались и мы.

С момента начала работы специальной комиссии прошло всего полгода, но за это время многие проблемные стройки, некоторые из которых простаивали по несколько лет, успели серьезно преобразиться. Но не в этом случае. Дом на улице Одоевского, как в той песне: каким был, таким и остался.

В гости к старым знакомым приехал и Вадим Николаевич. Самую свежую оперативную сводку об этом строительстве читает с оптимизмом. Дело все-таки сдвинулось с мертвой точки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Короленко, заместитель начальника главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сегодня не очень активными темпами, но работа уже идет. Уже веселее. Слышно, что рабочие работают. Тогда был один сторож, а сегодня уже около 65 человек работает на данном объекте.

Но главный вопрос не в том, что стройка продолжается – это, конечно, хорошо – а в том, что утвержден уже N-ный по счету график сдачи объекта. Так в чем проблема?

Вадим Короленко, заместитель начальника главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Тогда звучало, что к началу 2014 года вообще весь дом сдадут. Были большие проблемы с застройщиком, по которому было возбуждено уголовное дело. И вот, в конце года возобновилось строительство и найдены пути решения этой проблемы.

О том, что каждый объект и его застройщик теперь как на ладони, стало понятно еще в декабре. На большом совещании по строительству конкретно этот дом упоминал даже глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нашлись деятели, которые объявляли о строительстве дома, с дольщиков собирали деньги, а затем транжирили их. В результате оставляли людей и без жилья, и без средств. Можно говорить в данном случае о какой-то пирамиде, известной пирамиде, финансовой. Здесь то же самое.

К примеру, за 4 года подобной так называемой деятельности учредители ООО «Антасам» украли более 900 млн рублей. А когда в отношении расхитителей возбудили уголовное дело, то у них было изъято 18 кг золота в слитках, около 10 тысяч долларов наличными, плюс к этому банковские счета подконтрольных фирм, арестованы денежные средства на полмиллиона долларов. Сегодня основные фигуранты сидят в тюрьме, следствие продолжается. Будучи в местах не столь отдаленных (мы им телефоны мобильные оставили, я ведь не шутил, когда предупреждал), так называемые учредители уже там изыскали около 5 млрд рублей для продолжения строительных работ. Правда, дом еще не достроен.

Светлана Якимова, председатель ЖСПК-893 Минска:

За месяц мы выросли. У нас уже стоит крыльцо, мы уже перекрыли подвал, стоят плиты на первом этаже.

Председатель минского ЖСПК еще в июле на фоне развернувшейся стройки строила радужные планы и на будущее: наконец-то перебраться в собственную квартиру из общежития, где уже 17 лет живет с мужем и тремя детьми. С марта 2011 года росла только цена на квадратный метр. А сами квартиры начали вырисовываться только после смены генподрядчика.

Светлана Якимова, председатель ЖСПК-893 Минска:

С этого времени очень быстро были переданы дела и началось строительство. Мы вылезли из уровня свай, практически уже перекрыт подвал, и сегодня, вы видите, мы выходим на первый этаж.

Сегодня планка победной высоты выросла уже до шестого этажа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя за два предыдущих года готовность довели только до 5%. Новый стройтрест тоже обещает довести дело до ручки. Только уже дверной. Времена, когда на таком серьезном объекте работали только восемь человек, ушли в прошлое.

Виталий Киселев, прораб строительного управления № 168 строительного треста № 7:

В данный момент работает на стройке порядка 120 человек. Работаем круглые сутки.

Светлана Якимова, председатель ЖСПК-893 Минска:

Рабочая группа пристальное внимание уделяет этому дому. Благодаря этому нам и третий кран поставили, и постоянный контроль идет. Хотя строители сами стараются.

В то время, как съемочная группа СТВ только приехала на стройку, группа рабочая, под началом главы Администрации Президента, как раз закончила свою инспекцию. Сейчас на контроле – все проблемные стройки. Задача – завершить их к июлю 2014 года. И на то, чтобы замалчивать неудобные вопросы, просто нет времени.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Разговор о том, чтобы были представлены реальные графики, сроки, ответственные. Чтобы в режиме жесткого и порой ручного контроля был обеспечен ввод домов. Подчеркиваю: все необходимое для этого в стране есть.

Например, в Борисове Андрея Кобякова заинтересовала цена квадратного метра, которая оказалась ниже, чем в соседнем Жодино аж на полтора миллиона рублей. Хотя дома одинаковые.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Почему здесь – 5 900 000, а в Жодино – 7 400 000? А дома в одинаковой степени готовности. Начали примерно одинаково.

Результатом полугодовых трудов рабочей группы, консультаций с Министерствами и ведомствами стали принципиально новые нормативные документы. А главное – указ, который на неделе подписал Президент. Таким образом, ужесточили ответственность, но, что самое важное, сделали, условно говоря, «подушку безопасности» для человека, который строит свое жилье. Подрядчик теперь обязан предоставить гарантии. Во-первых, доказать состоятельность и за свой счет построить 15% объекта. Во-вторых, завести отдельный счет на случай устранения неполадок.

Антон Дубовиков, генеральный директор Витебского домостроительного комбината:

Для нашего предприятия это будет довольно-таки сложно, проблемно. В связи с отсутствием оборотных средств еще 1,5% оборотных средств класть на депозиты. Как-то будем выполнять данный указ.

Для Ирины и Александра ноябрь 2013 года должен был стать по-настоящему знаковым: и в семье прибавление, и ключи от новой квартиры должны были получить. Летом уже строили планы на будущее, ведь за многострадальный дом строители взялись с удвоенным энтузиазмом – сроки поджимали.

Ирина Поддубец:

Начинали мы строить с 2010 года, а теперь уже, слава Богу, конец 2013 года. Строим мы за свои деньги и берем кредиты в банке на общих основаниях.

За четыре года цена на квадратный метр здесь выросла в три раза. Остановить невыгодную тенденцию удалось только с помощью Госконтроля. Дом сдали городу, как и обещали, в ноябре. Летом Александр и Ирина ждали первенца и искренне надеялись сразу заехать в новую квартиру. Но, увы, чуда не случилось. Тимофей родился два месяца назад, а ключей нет. Собрание собственников не принимает здание из-за недоработок: элементарно даже глазки не во всех дверях установлены. Обои в одной комнате разного цвета. Строители уверяют: хай-тэк. Александр перефразирует: «хай так». И обживать такие стены не торопится.

Александр Поддубец:

Дом уже практически построен, остались мелкие недоделки. На данный момент, насколько я знаю, никто из жильцов ключи не получал. Мы уже полностью оплатили, со всеми рассчитались, но так и ждем.

Похожая история произошла и недалеко от Минска. Ключи от квартир, в которых ничего, кроме строительного мусора не лежит, жильцы не могли получить больше месяца. Вынужденные посиделки у подъезда вместо отделки своих квадратных метров – не самое лучшее занятие. И это – финал настоящей строительной эпопеи, которая растянулась на долгих четыре года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Радивилов:

Очень хочется. Уже и закуплены материалы, дома лежат. Хотелось бы и привести, и начать что-то делать, и мебель завозить. Не пускают.

Эта история все-таки закончилась хэппи-эндом. Можно только позавидовать терпению тех людей, которые просто построили свои квартиры за свои деньги.

Жительница дома:

Стройка планировалась на год. К сентябрю 2010 года нам говорили на собрании, что будем в своих квартирах. Виноваты подрядчики.

Кто виноват и, главное, что делать, уже удалось разобраться. Сегодня строятся не только отдельно взятые дома, но и целая новая система работы. Главная цель которой – сделать отрасль презентабельной для нас, заказчиков.