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Стало известно, когда заработают фонтаны в Минске. Будет ли концертная программа?

10 апреля 2020 14:32
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Новости Беларуси. Городские фонтаны порадуют минчан уже через две недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стало известно, когда заработают фонтаны в Минске. Будет ли концертная программа?-1

На этот раз централизованного старта не будет. Фонтаны будут подключать поочередно на протяжении дня. Не будет и традиционной концертной программы. Пока же специалисты продолжают готовить рукотворные гейзеры к сезону. Устанавливают оборудование, моют чаши, ремонтируют инженерное оборудование. К слову, на обслуживании «Минскзеленстроя» 34 фонтана. В 2020 году появится еще два.

# Фонтаны Минска

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