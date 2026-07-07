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Новости по тегу #Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

В Беларуси сократили объем документов для ввода объектов в эксплуатацию
07 июля 2026 06:46

В Беларуси сократили объем документов для ввода объектов в эксплуатацию

В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья
13 мая 2026 10:55

В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья

Результаты работы отрасли за 2025-й и задачи на перспективу озвучили в Минстройархитектуры
11 февраля 2026 07:41

Результаты работы отрасли за 2025-й и задачи на перспективу озвучили в Минстройархитектуры

В Минске чествовали представителей строительной сферы
06 августа 2025 16:58

В Минске чествовали представителей строительной сферы

Одна квартира – одна машина? Узнали, как рассчитывают количество парковочных мест во дворе при постройке дома
09 июня 2025 17:42

Одна квартира – одна машина? Узнали, как рассчитывают количество парковочных мест во дворе при постройке дома

Коллективу Министерства архитектуры и строительства представили нового главу ведомства
04 марта 2025 13:39

Коллективу Министерства архитектуры и строительства представили нового главу ведомства

Проблемные дома в Минске: сдвинулась ли их стройка с мертвой точки после появления специальной комиссии
19 января 2014 16:37

Проблемные дома в Минске: сдвинулась ли их стройка с мертвой точки после появления специальной комиссии

В Минске открыли X Национальный фестиваль архитектуры и назвали лучшего зодчего Беларуси
26 сентября 2013 16:36

В Минске открыли X Национальный фестиваль архитектуры и назвали лучшего зодчего Беларуси

В День знаний министр, гендиректор ЗАО «Атлант», олимпийский чемпион и известная певица вспоминают свои школьные годы
02 сентября 2013 01:48

В День знаний министр, гендиректор ЗАО «Атлант», олимпийский чемпион и известная певица вспоминают свои школьные годы

Как сократить количество долгостроев и когда в Беларуси появятся деревянные микрорайоны? Интервью с замминистра архитектуры и строительства Беларуси
11 августа 2013 20:16

Как сократить количество долгостроев и когда в Беларуси появятся деревянные микрорайоны? Интервью с замминистра архитектуры и строительства Беларуси

30 апреля 2012 06:04

В Беларуси планируют увеличить долю индивидуального жилищного строительства с 30% до 50%

09 апреля 2012 06:28

Минстройархитектуры: Жилищному строительству в Беларуси требуются структурные изменения