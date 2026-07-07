Новости по тегу #Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Заказчики и подрядчики освобождены от предоставления геодезических и исполнительных схем, сертификатов на материалы, актов на скрытые работы, журналов производства и других дублирующих документов.
Главные изменения – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника: холодильник, микроволновая печь и стиральная машина. При этом белорусского производства.
Так, в последние годы стройкомплекс показывает высокие темпы развития. Рост добавленной стоимости составил 108 %.
Напомним, свой профессиональный праздник работники строительной сферы отметят в уже в это воскресенье.
«Мы считаем уровень автомобилизации».
На протяжении профессиональной деятельности Александр Студнев был тесно связан со строительной сферой – работал мастером, руководил коммунальными предприятиями.
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