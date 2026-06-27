«Свята льну. Роднае моднае» – Минская ратуша превратилась в грандиозный подиум под открытым небом

Высокая мода с национальным колоритом. Исторический центр столицы сегодня окрасился в оттенки «белорусского золота». В Верхнем городе стартовал IV Международный фестиваль «Свята льну. Роднае моднае», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На целых три дня Минская ратуша и прилегающие улочки превратились в грандиозный подиум под открытым небом. Ведущие дизайнеры доказывают: наш лен – это давно не про «бабушкин сундук», а про ультрамодные мировые тренды, экологичность и невероятную пластику ткани. Из необычных силуэтов, изящных линий и сочных оттенков здесь соткана буквально каждая локация.