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«Свята льну. Роднае моднае» – Минская ратуша превратилась в грандиозный подиум под открытым небом

27 июня 2026 17:24
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Высокая мода с национальным колоритом. Исторический центр столицы сегодня окрасился в оттенки «белорусского золота». В Верхнем городе стартовал IV Международный фестиваль «Свята льну. Роднае моднае», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На целых три дня Минская ратуша и прилегающие улочки превратились в грандиозный подиум под открытым небом. Ведущие дизайнеры доказывают: наш лен – это давно не про «бабушкин сундук», а про ультрамодные мировые тренды, экологичность и невероятную пластику ткани. Из необычных силуэтов, изящных линий и сочных оттенков здесь соткана буквально каждая локация.

Погрузиться в эту эстетику и присмотреть себе стильный летний образ уже успела наша коллега Татьяна Волынчик.

«Свята льну. Роднае моднае» – Минская ратуша превратилась в грандиозный подиум под открытым небом-2

Буйство красок, звуков и фактур сегодня в Верхнем городе. Здесь настоящий льняной калейдоскоп: традиционные ремесла соседствуют с фешен-трендами, а народные мотивы звучат в унисон с современными ритмами. 

«Свята льну. Роднае моднае» – Минская ратуша превратилась в грандиозный подиум под открытым небом-4

В каждом силуэте и каждом узоре – память поколений, переосмысленная через современный крой. Модный показ льняных коллекций вызвал восторг публики. 

Я впервые пришла на этот праздник, потому что люблю нашу белорусскую культуру. Четко знаю, что это очень качественные вещи, что лен – это один из символов нашей Беларуси.

«Свята льну. Роднае моднае» – Минская ратуша превратилась в грандиозный подиум под открытым небом-6

Интерес к отечественному льну растет и у зарубежных гостей. Со своими работами уже не впервые приезжают дизайнеры из России, Нигерии, Туркменистана, Перу и Турции. В этот раз в фестивале участвуют свыше сотни представителей порядка 10 стран. Впервые белорусский опыт перенимает Япония. А молодые кутюрье из Беларуси и Казахстана представили «льняной тандем». Читайте здесь. 

Далее смотрите в видео. 

# Мода в Беларуси # Мода # Одежда

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