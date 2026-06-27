Вице-адмирал Холостяков. Как мальчик из рабочей семьи покорил Тихий океан

За именем каждого героя Великой Отечественной – судьба, обычная, человеческая. Миллионы защитников Родины могли прожить долгую и яркую жизнь, но она оборвалась слишком рано. Наш долг – помнить о каждом из них. Телеканал СТВ совместно с Институтом истории Национальной академии наук продолжает проект, в котором эти знаки не будут мелькать на пути. К каждому свернем и расскажем историю героя в рубрике «Навигация памяти».

Здесь не было ни морей, ни даже крупных водных артерий. Но Барановичи стали колыбелью для вице-адмирала Холостякова. Георгий Никитич родился в 1902 году в семье рабочего-машиниста. Мальчик окончил Барановичское народное церковно-приходское училище, после чего поступил в высшее начальное училище. В Первую мировую семья Холостяковых вынуждена была эвакуироваться на восток в поисках крова и хлеба. В августе 1919 года Георгий вместе с частями особого назначения добровольцем ушел защищать молодую советскую республику от иностранных интервентов и внутренней контрреволюции. В 1921-м добровольцем вступил в ряды Рабоче-крестьянского Красного флота. А 1925 году окончил Высшее военно-морское гидрографическое училище. Служил вахтенным начальником на линкоре, штурманом подводной лодки. Через 3 года Георгий Никитич вновь садится за парту и оканчивает спецкурсы высшего комсостава ВМФ, после чего служит сперва старпомом, потом командиром и комиссаром на подлодках.