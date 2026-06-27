Вице-адмирал Холостяков. Как мальчик из рабочей семьи покорил Тихий океан
За именем каждого героя Великой Отечественной – судьба, обычная, человеческая. Миллионы защитников Родины могли прожить долгую и яркую жизнь, но она оборвалась слишком рано. Наш долг – помнить о каждом из них.
Телеканал СТВ совместно с Институтом истории Национальной академии наук продолжает проект, в котором эти знаки не будут мелькать на пути. К каждому свернем и расскажем историю героя в рубрике «Навигация памяти».
Здесь не было ни морей, ни даже крупных водных артерий. Но Барановичи стали колыбелью для вице-адмирала Холостякова. Георгий Никитич родился в 1902 году в семье рабочего-машиниста. Мальчик окончил Барановичское народное церковно-приходское училище, после чего поступил в высшее начальное училище.
В Первую мировую семья Холостяковых вынуждена была эвакуироваться на восток в поисках крова и хлеба. В августе 1919 года Георгий вместе с частями особого назначения добровольцем ушел защищать молодую советскую республику от иностранных интервентов и внутренней контрреволюции.
В 1921-м добровольцем вступил в ряды Рабоче-крестьянского Красного флота. А 1925 году окончил Высшее военно-морское гидрографическое училище. Служил вахтенным начальником на линкоре, штурманом подводной лодки. Через 3 года Георгий Никитич вновь садится за парту и оканчивает спецкурсы высшего комсостава ВМФ, после чего служит сперва старпомом, потом командиром и комиссаром на подлодках.
Но карьерные амбиции снова берут верх. И в 1932 году Холостяков направляется на тактические курсы при Военно-морской академии. По завершении он получает назначение на Тихий океан. Там он служит в разных руководящих должностях. В мае 1938-го по доносу морской офицер с белорусскими корнями был арестован, осужден на 15 лет, лишен воинского звания «капитан второго ранга». Но благодаря вмешательству Калинина дело было пересмотрено, и спустя 2 года Холостяков был освобожден. Его восстановили в воинском звании, вернули орден Ленина.
Великую Отечественную он встретил капитаном первого ранга, командовал новороссийской военно-морской базой, участвовал в обеспечении Керченско-Феодосийской десантной операции. Командовал азовской флотилией, руководил высадкой десанта в районе Новороссийска на «Малую землю».
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