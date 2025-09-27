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Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчётливо видна ядерная угроза

27 сентября 2025 17:12
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«Часы судного дня» – метафора, придуманная американскими физиками-ядерщиками еще в послевоенные годы, и сегодня показывают время, словно предостерегая человечество, оставшееся до точки невозврата – черта, переступив которую, уже поздно будет рассуждать о войне и мире.

А осталось совсем ничего – менее полутора минут до апокалипсиса. И это самое близкое к полуночи положение стрелок за всю историю существования этого условного циферблата.

Рыженков выступил в финальный день 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчётливо видна ядерная угроза-2

Повнимательнее к нему присмотреться накануне в Нью-Йорке всех политиков мира призвал глава белорусского МИДа Максим Рыженков. Он подчеркнул, что мир вновь балансирует на грани катастрофы. Отсутствие диалога и угроза применения силы разрушают мировой порядок, констатировал дипломат.

При этом все принципы международных отношений сегодня попросту растоптаны. Речь о таких фундаментальных договоренностях, как нерасширение НАТО на восток, создание ОБСЕ с принципом неделимости безопасности и, конечно же, Будапештский меморандум, призванный обеспечить безопасность стран, отказавшихся от ядерного оружия. Эти столпы мирового порядка, по словам главы нашего МИДа, оказались подорваны.

Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчётливо видна ядерная угроза-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. «Часы судного дня» показывают менее полутора минут до полуночи, символизирующей момент ядерного апокалипсиса. Это самое близкое к полуночи положение стрелок часов за всю их историю. Конечно, это не более чем символ. Однако он заставляет задуматься, насколько близко человечество подошло к точке невозврата.

Почему сегодня все больше стран говорят о возрастающей роли ядерного фактора в мире? Потому что в условиях отсутствия у государств надежных гарантий безопасности и реальных мер доверия ядерное оружие становится последним средством, которое без применения способно сдержать потенциального агрессора. И, как мы видим, это работает. Ядерное оружие обладает чудовищной разрушительной силой. Победителей в ядерной войне не будет.

Рыженков: ИИ может погубить человечество, если выпустить его из-под контроля.

Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчётливо видна ядерная угроза-6

Именно поэтому Беларусь сделала свой выбор в пользу мира и безопасности. Глава белорусского МИДа напомнил, как в первые годы своей независимости страна активно разоружалась, в то время как Запад наращивал оборонные мощности. Сегодня же, как отметил Максим Рыженков, границы на западном контуре Беларуси минируют, а законные интересы Минска в области безопасности попросту игнорируются.

Тем временем 5-й – финальный день мероприятий в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН, подходит к завершению. Уже через час с мирового дипломатического ринга Беларусь представить свой взгляд на мир, обратит внимание на его тревоги и надежды. За время пребывания в Нью-Йорке наша делегация провела серию важных встреч, обсуждая судьбоносные вопросы: от геополитики до климата. При этом Беларусь еще раз доказала, что остается непреклонной, поддерживая курс на многополярность и всеобщее сотрудничество.

# Макcим Рыженков # ООН # США # Международная политика

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