Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчётливо видна ядерная угроза

«Часы судного дня» – метафора, придуманная американскими физиками-ядерщиками еще в послевоенные годы, и сегодня показывают время, словно предостерегая человечество, оставшееся до точки невозврата – черта, переступив которую, уже поздно будет рассуждать о войне и мире. А осталось совсем ничего – менее полутора минут до апокалипсиса. И это самое близкое к полуночи положение стрелок за всю историю существования этого условного циферблата. Рыженков выступил в финальный день 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Повнимательнее к нему присмотреться накануне в Нью-Йорке всех политиков мира призвал глава белорусского МИДа Максим Рыженков. Он подчеркнул, что мир вновь балансирует на грани катастрофы. Отсутствие диалога и угроза применения силы разрушают мировой порядок, констатировал дипломат. При этом все принципы международных отношений сегодня попросту растоптаны. Речь о таких фундаментальных договоренностях, как нерасширение НАТО на восток, создание ОБСЕ с принципом неделимости безопасности и, конечно же, Будапештский меморандум, призванный обеспечить безопасность стран, отказавшихся от ядерного оружия. Эти столпы мирового порядка, по словам главы нашего МИДа, оказались подорваны.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. «Часы судного дня» показывают менее полутора минут до полуночи, символизирующей момент ядерного апокалипсиса. Это самое близкое к полуночи положение стрелок часов за всю их историю. Конечно, это не более чем символ. Однако он заставляет задуматься, насколько близко человечество подошло к точке невозврата. Почему сегодня все больше стран говорят о возрастающей роли ядерного фактора в мире? Потому что в условиях отсутствия у государств надежных гарантий безопасности и реальных мер доверия ядерное оружие становится последним средством, которое без применения способно сдержать потенциального агрессора. И, как мы видим, это работает. Ядерное оружие обладает чудовищной разрушительной силой. Победителей в ядерной войне не будет. Рыженков: ИИ может погубить человечество, если выпустить его из-под контроля.