В Париже до +27, а в Вене +39 и без осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции Париже синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Воздух прогреется до +27, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Вене установится переменная облачность, термометры покажут экстремальные + 39, без осадков. В Риме малооблачно, до +34, зонты не понадобятся. В Мадриде также малооблачно, воздух прогреется до +35, без осадков.
В болгарской столице Софии в дневные часы столбик термометров покажут +26, будет малооблачно и сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +28, малооблачно, без осадков. В Афинах малооблачно +33 и тоже без осадков.
Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе малооблачная погода и до +34, без осадков. В Риге облачно с прояснениями. Термометры покажут +32, без осадков. В Варшаве ожидается до +38, будет малооблачно и также без осадков. В Киеве до +33, переменная облачность, без осадков. А в Москве будет переменная облачность. Термометры покажут +24, обойдется без существенных осадков.