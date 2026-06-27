В Париже до +27, а в Вене +39 и без осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции Париже синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Воздух прогреется до +27, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Вене установится переменная облачность, термометры покажут экстремальные + 39, без осадков. В Риме малооблачно, до +34, зонты не понадобятся. В Мадриде также малооблачно, воздух прогреется до +35, без осадков.

В болгарской столице Софии в дневные часы столбик термометров покажут +26, будет малооблачно и сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +28, малооблачно, без осадков. В Афинах малооблачно +33 и тоже без осадков.