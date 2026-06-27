Минск принял грандиозный финал «Олимпийского дня». Вот как это было

Национальный олимпийский стадион «Динамо» 27 июня стал главной ареной страны для всех поклонников здорового образа жизни. Минск принимает грандиозный финал «Олимпийского дня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году у праздника совершенно новый формат – интерактивный и социально значимый. На протяжении двух недель белорусы по всей стране конвертировали свои спортивные тренировки в «минуты добра». И планку в миллион минут участники перешагнули еще за несколько дней до финала! На главной арене развернулись площадки более чем по 20 видам спорта, где мастер-классы давали наши олимпийские чемпионы.

Денис Пащеня, корреспондент:

Для любителей самого популярного вида спорта здесь доступны мини-площадки от Белорусской федерации футбола, а для самых метких возможность попробовать себя в стрельбе из лука. А если немного пройти, то на следующей локации вас научат технике самбо. И все это собрано в одном месте в рамках спортивного праздника «Олимпийский день»!

Двухнедельный марафон активностей посвятили 35-летию Национального олимпийского комитета Беларуси. К проекту присоединились все регионы страны. Для гостей это уникальная возможность попробовать себя в разных видах спорта (а их в здесь представлено более 20), а еще совершить тренировки под руководством именитых спортсменов: Динары и Антона Смольских, Александра Глеба, Алины Горносько, Сергея Рутенко. А на биатлонной локации общалась с любителями спорта четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Активности, именитые гости и выступления артистов! В Минске проходит финал «Олимпийского дня».