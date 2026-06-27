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Минск принял грандиозный финал «Олимпийского дня». Вот как это было

27 июня 2026 17:34
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Национальный олимпийский стадион «Динамо» 27 июня стал главной ареной страны для всех поклонников здорового образа жизни. Минск принимает грандиозный финал «Олимпийского дня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году у праздника совершенно новый формат – интерактивный и социально значимый. На протяжении двух недель белорусы по всей стране конвертировали свои спортивные тренировки в «минуты добра». И планку в миллион минут участники перешагнули еще за несколько дней до финала! На главной арене развернулись площадки более чем по 20 видам спорта, где мастер-классы давали наши олимпийские чемпионы.

Минск принял грандиозный финал «Олимпийского дня». Вот как это было-2

Денис Пащеня, корреспондент:
Для любителей самого популярного вида спорта здесь доступны мини-площадки от Белорусской федерации футбола, а для самых метких возможность попробовать себя в стрельбе из лука. А если немного пройти, то на следующей локации вас научат технике самбо. И все это собрано в одном месте в рамках спортивного праздника «Олимпийский день»!

Минск принял грандиозный финал «Олимпийского дня». Вот как это было-4

Двухнедельный марафон активностей посвятили 35-летию Национального олимпийского комитета Беларуси. К проекту присоединились все регионы страны. Для гостей это уникальная возможность попробовать себя в разных видах спорта (а их в здесь представлено более 20), а еще совершить тренировки под руководством именитых спортсменов: Динары и Антона Смольских, Александра Глеба, Алины Горносько, Сергея Рутенко. А на биатлонной локации общалась с любителями спорта четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Активности, именитые гости и выступления артистов! В Минске проходит финал «Олимпийского дня».

Минск принял грандиозный финал «Олимпийского дня». Вот как это было-6

Масштабный праздник спорта объединил сотни жителей и гостей столицы разного возраста. Если для старших этот проект как возможность позаниматься физкультурой под открытым небом, то для подрастающего поколения это знакомство с миром спорта.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области спорта # Молодежь Беларуси

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