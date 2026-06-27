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Белорусы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

27 июня 2026 17:46
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Белорусы завоевали четыре медали на третьем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте – соревнования завершились в Швейцарии, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В синхронных упражнениях Андрей Буйлов и Станислав Яскевич показали лучший результат в квалификации, а в финале успех повторили и с хорошим запасом завоевали золото турнира. В этом же виде программы у девушек наши Яна Лебедева и Виолетта Бордиловская стали третьими. Кроме того, в индивидуальных прыжках Лебедева с небольшим отставанием от лидера заняла второе место, тройку лучших замкнула еще одна белорусская спортсменка – Екатерина Ершова.

Отметим, конкуренция была серьезной. Всего участие в соревнованиях приняли более 100 атлетов из 23 стран. 

# Прыжки на батуте

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