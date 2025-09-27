Пустовой: предвидеть Лукашенко умеет. Выбор союзников был сделан правильный, исторический

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Жизнь сложна и интересна. Как сегодняшний православный праздник – Воздвижение Креста Господня. Оружие пытки и смерти превратилось в Знамя Победы, жизни. Но даже без религиозной схоластики понятно, чтобы что-то добиться, к чему-то прийти, надо постараться. И даже порой пострадать. Об этом не хочется слышать. Хочется слышать о хорошем. И на этой неделе хорошее происходило. О главном. Событиях недели и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Насыщенная политическая и экономическая повестки. Президент всегда говорит о первичности экономики. Но борьба за доступ к ресурсам, сырью и рынкам сбыта – это уже политика. А значит, геополитика. Даже если мы не хотим вмешиваться в глобальное управление, а просто продавать свои МАЗы в Африку, например, нам приходиться участвовать и в геополитических процессах. Есть другой вариант. Свою экономику и интересы – на ручник. И просто подпевать кому надо. Такова современная жизнь. А санкции против предприятий и запрет спортсменам на собственный гимн вынуждают нас участвовать в глобальном управлении. Сейчас это и есть залог независимости, как некогда желание иметь свой клочок земли. Спокойно выращивать рожь и картофель ведь тоже не дают. Поэтому речь и о безопасности. И чтобы иметь право на все это, надо было успеть создать за два десятилетия единую страну, к которой уважительно относятся самые громкие центры мировых сил. Те, что на слуху.

Евгений Пустовой:

Но, самое интересное, мы этим даже не гордимся, мы к этому привыкли. А ведь еще совсем недавно, всего-то лет 30 назад, мы были осколком постсоветского времени. Но пазл сложился. Или кто-то все-таки его сложил. Это история стратегического развития тянет к оперативным новостям. Казалось, трудно превзойти. Эта оказалась еще активнее. Если прошлую семидневку мы говорили о смыслах и идеях, которые делают нас едиными, помогают замечать и укреплять внутреннюю силу. Именно благодаря ей у нас и есть геополитическое имя. Слушайте, ну давайте честно, я думаю, все присматривались в последние годы к нам: выдержим ли, сильна ли Беларусь. Насколько монолитна вертикаль. То, что Беларусь назвал Китай стратегическим и всепогодным партнером – не что иное, как признание нашего геополитического имени. А письма и послания от Трампа? Даже если они хотят вовлечь в свою новую шахматную партию, с пешками не разговаривали бы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У Трампа большая семья. И что мне нравится, он любит семью, ценит семью, ценит детей, и он знает, к чему может привести глобальное столкновение и война. И его действия. Он говорит, что семь войн остановил, конфликтов. Ну пусть не семь, а шесть. Но он делает все, чтобы этой войны не было.