Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Бандеровщина – крайний национализм – это лишь один из инструментов изменения исторического трека. Украина, как и Беларусь, – приграничье геополитического излома. Но нам повезло больше: наши территории всегда совокупно входили в одни и те же империи, а украинские – в разные. Чтобы нивелировать, сгладить разность культур, нужны были и политическая смелость, и политическая дальновидность. Украине нужен был Лукашенко. Крепкий хозяйственник, «диктатор» с земным ощущением проблем, а не модный стендапер, превратившийся в тирана.

Евгений Пустовой: Эти заявления Первого были сделаны на встречах в рамках Форума регионов. Подобные мы проводили и с Украиной. Но кривой путь вдогонку ЕС превратил территорию соседней страны в площадку прокси-войны. Чего же не хватало богатейшей на ископаемые и почвы с выходом к морю крупной европейской стране? Украине не хватало Лукашенко на Банковой.

Евгений Пустовой:

Несмотря на самые открытые и постоянные заявления нашего Президента о стремлении к миру у соседей, политика Зеленского сводит это все к нулю. Вошел в раж, почувствовал новый виток европейской поддержки, отрабатывает амплуа, а другого выбора не осталось. Некоторые эксперты утверждают, что, втянув Беларусь в войну, у Зеленского появится возможность для всеобщей мобилизации и причина попросить еще больше западной помощи.

Только самые адекватные военные стратеги понимают, что в такой эскалации нет смысла. И без ответа белорусской стороны Киев превратится в агрессора и получит фидбэк в виде сокращения или даже приостановки заграничных поставок. Зеленский – это президент войны, а Лукашенко – мира, который надо защищать.