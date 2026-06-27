От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В последние дни июня в республике ожидается аномально жаркая погода. Связана она с перемещением высокого антициклона через Центральную Европу на Балканы. На большей части республики в дневные часы воздух будет прогреваться до +30, +34.

Преимущественно в западных и южных регионах Беларуси велика вероятность повышения дневной температуры воздуха в часы максимального прогрева до +35, +38. В первые дни июля республика окажется в основном под влиянием умеренно теплых воздушных масс, поступающих с запада и северо-запада Европы. Днем ожидается +20, +28, ночью преимущественно от +10 до +17. Однако тропические воздушные массы еще несколько дней будут оказывать влияние на южные и юго-восточные регионы страны, повышая дневную температуру до +30, +33.

Подробный прогноз по областям страны: