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От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю

27 июня 2026 17:40
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю-2

В последние дни июня в республике ожидается аномально жаркая погода. Связана она с перемещением высокого антициклона через Центральную Европу на Балканы. На большей части республики в дневные часы воздух будет прогреваться до +30, +34. 

Преимущественно в западных и южных регионах Беларуси велика вероятность повышения дневной температуры воздуха в часы максимального прогрева до +35, +38. В первые дни июля республика окажется в основном под влиянием умеренно теплых воздушных масс, поступающих с запада и северо-запада Европы. Днем ожидается +20, +28, ночью преимущественно от +10 до +17. Однако тропические воздушные массы еще несколько дней будут оказывать влияние на южные и юго-восточные регионы страны, повышая дневную температуру до +30, +33.

Подробный прогноз по областям страны:

От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю-4
От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю-5
От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю-6
От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю-7
От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю-8
От +20 до +38, ожидается аномально жаркая погода – прогноз в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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