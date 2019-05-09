Президента и народ Беларуси с Днем Победы поздравили лидеры СНГ

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с Днем Победы поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе первых белорусского лидера поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что 9 Мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Наш священный долг – хранить память об их неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов и, конечно, бороться против любых попыток переписать историю Великой Отечественной войны в угоду политической конъюнктуре. В суровые военные годы белорусы и россияне плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками, и сегодня славные традиции братской дружбы и взаимовыручки помогают развивать союзнические связи и интеграционное взаимодействие между двумя странами.

Радость Победы разделяет с нашим народом и президент Азербайджана. Ильхам Алиев высказал уверенность, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, прошедших суровое испытание военных лет, и впредь послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений, стратегического партнерства и многопланового взаимодействия между нашими странами.

В поздравлении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подчеркивается, что «В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам-фронтовикам и труженикам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений».

Нынешний лидер Казахстана в поздравлении нашему Президенту отметил следующее: «День Великой Победы навсегда останется символом единения и сплоченности наших народов. Мы воздаем должное и выражаем глубочайшую признательность героям, совершившим беспримерный подвиг и разгромившим фашизм», – говорится в поздравлении.

Президент Таджикистана уверен, что «Наши народы, проявив сплоченность, мужество и беспримерный героизм на полях сражений и в тылу Великой Отечественной войны, победили фашизм, отстояв тем самым свободу и мир для грядущих поколений. Их славный подвиг навсегда останется в нашей памяти».

Президент Узбекистана в своем поздравлении сказал: «О подвиге доблестных воинов и тружеников тыла помнить будут всегда. Мы преклоняемся перед их невероятной стойкостью и мужеством, самоотверженностью и патриотизмом».

Лидер Туркменистана, говоря о Дне Победы, особо отметил: «Мы с глубоким уважением вспоминаем наших общих героев, отважно сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя счастливой жизни грядущих поколений и свободы всего человечества».