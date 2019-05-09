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Президент Беларуси прокомментировал рассуждения в СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву

09 мая 2019 16:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ежегодно отмечает 9 Мая на площади Победы. И сегодня он заметил, что на нашей святой земле нужно чаще собираться представителям всех бывших советских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментируя рассуждения в некоторых СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву, Президент отметил, что белорусы присутствовали на торжествах в России. А сам он, во-первых не получал приглашения, а во-вторых глава государства не может пропустить празднование Дня Победы в Минске.

Президент Беларуси прокомментировал рассуждения в СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь там представлена, и очень широко. Я даже по телевизору вчера, позавчера, может, случайно попал. Наша обычная женщина, которая пришла на репетицию парада и говорила, что она поедет в Минск, Беларусь и расскажет об этом и так далее. Там от простых людей до чиновников – очень много.

Президент Беларуси прокомментировал рассуждения в СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву-4

Вот, допустим, Исаченко, наш губернатор Минской области, он только вернулся из России. Он специально ездил туда. Он родился где-то на Брянщине. Он туда ездил, чтобы поклониться могилам своих предков. Я его просил: передайте нашим людям, русским людям, которые там живут, самые добрые пожелания с Днем Победы. Вот эта народная дипломатия, в которую Президент Беларуси вовлечен, была и есть всегда.

Что касается «никто не приехал» – вы знаете, я не могу сказать, что никто не приехал. Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались – это бы «не приехал». Что касается нас, во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву. Во-вторых, даже если бы пригласили, тут бы сложно было бы нам как-то развести эти мероприятия. Я не могу пропустить подобное мероприятие. Если бы я не появился на этом мероприятии, у вас бы была ко мне масса вопросов.

Президент Беларуси прокомментировал рассуждения в СМИ о его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву-7

То есть 9 Мая – это праздник всех, и прежде всего – белорусов. Поэтому на этой святой земле, наверное, должны чаще собираться все представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле.

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# Беларусь помнит # Александр Лукашенко # Фотофакт

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