Литовский депутат Европарламента Роландас Паксас провёл переговоры с министром энергетики Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения. Об этом 2 мая шла речь во Дворце Независимости. Глава государства встретился с литовским депутатом Европарламента Роландасом Паксасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Беларусь намерена выстраивать с Литвой мирные и дружные отношения

И сегодня же литовский гость провел переговоры с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. На встрече стороны подтвердили возможность наладить конструктивное сотрудничество с Литвой в области ядерной энергетики.