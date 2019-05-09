Прямой эфир

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с Днём Победы

09 мая 2019 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с Днем Победы поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и руководителей международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

В числе первых белорусского лидера поздравил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что 9 Мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу.

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с Днём Победы-1

Владимир Путин, Президент России:
Наш священный долг – хранить память об их неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов и, конечно, бороться против любых попыток переписать историю Великой Отечественной войны в угоду политической конъюнктуре. В суровые военные годы белорусы и россияне плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками, и сегодня славные традиции братской дружбы и взаимовыручки помогают развивать союзнические связи и интеграционное взаимодействие между двумя странами.

# Беларусь помнит # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Литовский депутат Европарламента Роландас Паксас провёл переговоры с министром энергетики Беларуси
02 мая 2019 19:31

Литовский депутат Европарламента Роландас Паксас провёл переговоры с министром энергетики Беларуси

Экс-президент Литвы: «Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию»
02 мая 2019 14:33

Экс-президент Литвы: «Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию»

«Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси
02 мая 2019 13:36

«Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси