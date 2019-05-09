Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с Днём Победы

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с Днем Победы поступают в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств и руководителей международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

В числе первых белорусского лидера поздравил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что 9 Мая воздают дань благодарности и глубокого уважения всем тем, кто своими подвигами на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье приближал Победу.