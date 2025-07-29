Спасатели оказали помощь рыбакам на озере в Мядельском районе

Помощь рыбакам оказали спасатели. ЧП случилось на озере в Мядельском районе. Сообщение о нем поступило вечером 28 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время ловли рыбы у мужчин заглох мотор лодки, а из-за сильной волны они не смогли самостоятельно вернуться на берег. На место оперативно прибыли работники МЧС. С помощью моторной лодки им удалось провести буксировку неисправного судна до берега. Рыбаки не пострадали.