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Спасатели оказали помощь рыбакам на озере в Мядельском районе

29 июля 2025 07:20
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Помощь рыбакам оказали спасатели. ЧП случилось на озере в Мядельском районе. Сообщение о нем поступило вечером 28 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели оказали помощь рыбакам на озере в Мядельском районе-2

Во время ловли рыбы у мужчин заглох мотор лодки, а из-за сильной волны они не смогли самостоятельно вернуться на берег. На место оперативно прибыли работники МЧС. С помощью моторной лодки им удалось провести буксировку неисправного судна до берега. Рыбаки не пострадали.

# МЧС Беларуси

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