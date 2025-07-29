Литва возглавила рейтинг стран ЕС по росту потребительского кредитования

Только за пять месяцев года жители прибалтийской республики набрали кредитов почти на 770 миллионов евро – в два раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Аналитики связывают это с общим ростом цен в стране. Люди вынуждены брать займы на бытовые нужды, ремонт жилья, здравоохранение и другие неотложные расходы. Так, средний размер потребительского кредита в Литве сегодня превышает 3 тысячи евро. Вместе с тем растет и количество людей, испытывающих трудности с выплатой долгов, что грозит серьезными последствиями для литовской экономики.