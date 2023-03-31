Лукашенко: «Всё растоптано, всё нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие»
Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики страны. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.
Белорусам чужда война. Белорусы хотят, чтобы поля перепахивали тракторы, а не танки.
Дмитрий Беспалов, механизатор:
Еще 20 лет назад мы не знали про продовольственную безопасность, многого не знали, многого не умели. А сейчас мы выращиваем какой урожай – мы можем его продать, на этом заработать. Смотрите, на каком комбайне работаю я. Он дает качественно убрать зерновые и плюс на этом заработать для семьи. И все это благодаря нашему Президенту, который просчитывает все наперед, и мы ему доверяем на 100 % и знаем, что будет от этого результат.
Вот именно ради тех, кто за мир, большинства населения страны, наша Беларусь вынуждена вернуться в клуб ядерных держав.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мной были активизированы переговоры с Президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 1990-х годах. Тогда под гарантии – никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступления и революций. Все растоптано, все нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда, еще до меня, безумцы подписали обязательство его возврата. Я помню, когда на меня давили. Я приостановил этот вывод. Я не стал выводить в 1994-м и 1995-м оружие и был подвергнут жесточайшему давлению со стороны не только Запада, но и со стороны Президента России. Я сказал: «Нет, я не буду выводить». Как сейчас помню. Он мне ответил: «Но ты пойми: раздавят, уничтожат. Да и обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки». Вы помните, тогда на вооружении здесь стояли самые современные «Тополя», которые и сейчас в Российской Федерации? Тогда было неимоверное давление. У нас, кроме своей валюты в виде зайчиков, ничего не было. Это то, что осталось нам в наследство. И я вынужден был отступить под определенные гарантии. Все попрано, все забыто.