Лукашенко: «Всё растоптано, всё нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие»

Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики страны. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей. Белорусам чужда война. Белорусы хотят, чтобы поля перепахивали тракторы, а не танки.

Дмитрий Беспалов, механизатор:

Еще 20 лет назад мы не знали про продовольственную безопасность, многого не знали, многого не умели. А сейчас мы выращиваем какой урожай – мы можем его продать, на этом заработать. Смотрите, на каком комбайне работаю я. Он дает качественно убрать зерновые и плюс на этом заработать для семьи. И все это благодаря нашему Президенту, который просчитывает все наперед, и мы ему доверяем на 100 % и знаем, что будет от этого результат. Вот именно ради тех, кто за мир, большинства населения страны, наша Беларусь вынуждена вернуться в клуб ядерных держав.