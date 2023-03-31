Лукашенко: никогда мы не подходили к такой опасной черте! Надо уделить особое внимание сохранению суверенитета

Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.

Нынешнее обращение Александра Лукашенко длилось три часа. И еще более полутора часов глава государства отвечал на вопросы из зала. Разговор получился действительно масштабным, но при этом открытым и даже откровенным. Важнейшей темой, которую Президент красной нитью провел через все Послание, стало сохранение суверенитета и независимости нашей страны. Одним из ключевых условий достижения этой цели, по мнению Александра Лукашенко, является народное единство. И именно в нем заключается сила белорусского государства. На чем еще 31 марта сделал акцент Президент – в репортаже Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Обычный день Беларуси – с заботами и радостями, встречами и планами на будущее. Завтра это уже будет прошлое, хотя именно сегодняшний день определяет будущее. Чтобы у белорусов было это самое будущее, всегда там, где начинается Родина, несут службу пограничники.

Белорусско-польская граница – болевая точка мира для беззащитных беженцев и самое милитаризованное место в мире. По ту сторону Буга целые дивизии НАТО. Наши пограничники ведут себя по-белорусски миролюбиво. Беженцев спасают от холода и голода. И сдержанно реагируют на провокации. В прошлом году поляки обстреляли пограничный столб, а в этом году уже несколько раз наши стражи границы задержали польские беспилотники.

Владислав Гамеза, начальник пограничной заставы «Подлипки» Гродненской пограничной группы:

Обстановка на участке пограничной заставы контролируемая. Подразделение выполняет возложенные на него задачи в соответствии с требованиями. В данный момент все усилия сосредоточены на недопущении угрозы извне на территорию Республики Беларусь, пресечение попыток нарушения государственной границы, незаконное вытеснение беженцев на территорию Республики Беларусь. Системно осуществляется совершенствование подготовки личного состава для действий по предназначению. Вроде бы и 5-метровый забор Польша построила, отгородилась, но ни Варшава, ни главные бенефициары геополитической турбулентности Вашингтон и Лондон не могут забыть о Беларуси. Слишком независима.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Суверенитет – это самое ценное, что у нас есть. Мы для поддержания нашего суверенитета должны работать каждый на своем месте, чтобы ни в коем случае наша страна не ввязалась в те конфликты, которые проходят за периметром нашей страны. «У нас все открыто, гласно, красиво». Гайдукевич объяснил разницу между Лукашенко и европейскими политиками. В нашей политической культуре есть аутентичная традиция – Послание Президента народу и парламенту. В этот раз и миру. Перед каждым выходом главы государства к трибуне изучаются настроения и желания общества. Так и определяется стратегия на год. Это Год мира и созидания. Все понимают, благодаря кому.

Президентский путь Лукашенко всегда под аплодисменты. Сегодня в большом зале Дворца Республики они будут звучать. А вначале их остановило лишь исполнение гимна.

Мы – белорусы. К возможности заявить это на весь мир наши предки шли еще с полоцко-туровского периода. Церабілі шлях да Беларусі. Мы беларусы – звучит теперь привычно и обыденно. Но будет ли звучать и дальше?