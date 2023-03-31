Белорусская армия начеку! О чём напомнил Лукашенко всем силовым ведомствам?

Новости Беларуси. Те, кто рискнет посягнуть на нашу территориальную целостность и независимость, получат немедленный ответ, заверил глава государства. Президент напомнил, что всем силовым ведомствам поставлена задача во что бы то ни стало сохранить мир на белорусской земле, и она выполняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обороноспособность государства – одно из условий суверенитета и независимости. Потому белорусская армия постоянно совершенствуются. Глава государства отметил, что активными темпами идет ее переоснащение. К тому же уже несколько лет назад военные освоили отечественный комплекс «Полонез», который не уступает, а по многим характеристикам и превосходит пресловутый HIMARS. На вооружение поступил еще более мощный ракетный комплекс «Искандер», который не имеет аналогов в мире. Это оружие, как и наши переоборудованные самолеты, способно нести ядерный боезаряд. К тому же постоянно ведется совершенствование навыков военнослужащих.

Олег Ивашко, командир 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования:

На сегодня личный состав 557-й инженерной бригады занимается плановой боевой подготовкой. Подразделение в соответствии с этим планом совершенствует свое мастерство на участках местности. Понтонно-мостовой батальон занимается в данный момент боевой подготовкой на реке Неман. Остальные подразделения оттачивают свое мастерство в пункте постоянной дислокации. Сегодня как морально-психологическое состояние личного состава, так и его обученность позволяют при необходимости применить свои знания на деле.

Так, на вооружение подразделений Западного оперативного командования приняты новые бронетранспортеры, зенитно-артиллерийский комплекс «Центурион», радиорелейные станции связи «Сосна-М» и техника обеспечения. Белорусская армия в непростых геополитических условиях, когда контингент НАТО стоит у наших границ, находится начеку.