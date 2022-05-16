Лукашенко и Путин договорились о скорой полноформатной встрече

После завершения общего саммита в Кремле началась двусторонняя встреча президентов Беларуси и России. Она проходила в кабинете Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 минут лидеры говорили о злободневном без протокольной съемки. Президенты обсудили несколько комплексов вопросов: это совместная работа над импортозамещением, а также перевалка белорусских грузов в портах России. Планируется, что вскоре наш порт будет построен под Санкт-Петербургом. Внимание также уделили оборонно-промышленному комплексу, в частности ракетостроению.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также договорились на ближайшее время о полноформатной встрече.

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