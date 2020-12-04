Владимир Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов

Новости Беларуси. Инициативы Беларуси по укреплению доверия и безопасности обсудили на заседании Совета министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча впервые проходила в формате онлайн. Александр Лукашенко: мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов и подчеркнул готовность Беларуси к диалогу для укрепления безопасности. Владимир Макей отметил необходимость соблюдать принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.