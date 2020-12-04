Владимир Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов

Новости Беларуси. Инициативы Беларуси по укреплению доверия и безопасности обсудили на заседании Совета министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча впервые проходила в формате онлайн.
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Глава внешнеполитического ведомства нашей страны выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов и подчеркнул готовность Беларуси к диалогу для укрепления безопасности.
Владимир Макей отметил необходимость соблюдать принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.
Тот дефицит доверия, который сохраняется на пространстве ОБСЕ, ко всему прочему подогревается односторонними санкциями. А потому министр призвал к недопустимости их принятия.
Сегодня, 4 декабря, заседание продолжится подписанием итоговых документов.