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Владимир Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов

04 декабря 2020 06:41
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Новости Беларуси. Инициативы Беларуси по укреплению доверия и безопасности обсудили на заседании Совета министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча впервые проходила в формате онлайн.

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Владимир Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов-1

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов и подчеркнул готовность Беларуси к диалогу для укрепления безопасности.

Владимир Макей отметил необходимость соблюдать принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

Владимир Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов-4

Тот дефицит доверия, который сохраняется на пространстве ОБСЕ, ко всему прочему подогревается односторонними санкциями. А потому министр призвал к недопустимости их принятия.

Сегодня, 4 декабря, заседание продолжится подписанием итоговых документов.

# ОБСЕ # Владимир Макей # Фотофакт

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