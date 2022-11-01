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Лукашенко о конфликте Армении и Азербайджана: зачем убивать друг друга? Почти 300 человек убили. И ещё о чём-то рассуждают

01 ноября 2022 16:53
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Новости Беларуси. Миротворческой миссии России на армяно-азербайджанской границе достаточно, а привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом 1 ноября шла в рабочем кабинете Президента Беларуси. О конфликте Еревана и Баку белорусский лидер высказался откровенно и прямо. Решение глава нашего государства видит в скорейшем примирении сторон.   

Лукашенко о конфликте Армении и Азербайджана: зачем убивать друг друга? Почти 300 человек убили. И ещё о чём-то рассуждают-1

За эти дни шаги навстречу конфликтующими были сделаны. В Сочи Путин, Пашинян и Алиев пришли к совместному заявлению. При посредничестве России они согласны искать варианты установления мира и отказаться от применения силы. Но все не так однозначно, полного согласия пока нет. Потому причины острой реакции на происходящее белорусского лидера понятны в контексте длительной истории конфликта. Александр Лукашенко для его урегулирования сделал немало, во время нашего председательства в ОДКБ предложение договориться и примириться уже звучало.  

Лукашенко: поставили президента Азербайджана в угол, ему не оставалось другого решения, кроме силового. Читайте здесь.  

Лукашенко о конфликте Армении и Азербайджана: зачем убивать друг друга? Почти 300 человек убили. И ещё о чём-то рассуждают-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться, надо замириться. И не надо придумывать там, бывал же ты там, где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Ну слушай, какие горы?! Ну договоритесь! Нахичевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим сегодня Нагорным Карабахом решили. Но пока Россия там обеспечивает этот процесс. Ну зачем сейчас убивать друг друга? Почти 300 человек убили. И еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен, 10 с лишним лет тому назад. Поэтому я так и жестко реагирую на это.  

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Станислав Зась # Фотофакт

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