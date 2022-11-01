Лукашенко о конфликте Армении и Азербайджана: зачем убивать друг друга? Почти 300 человек убили. И ещё о чём-то рассуждают

За эти дни шаги навстречу конфликтующими были сделаны. В Сочи Путин, Пашинян и Алиев пришли к совместному заявлению. При посредничестве России они согласны искать варианты установления мира и отказаться от применения силы. Но все не так однозначно, полного согласия пока нет. Потому причины острой реакции на происходящее белорусского лидера понятны в контексте длительной истории конфликта. Александр Лукашенко для его урегулирования сделал немало, во время нашего председательства в ОДКБ предложение договориться и примириться уже звучало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться, надо замириться. И не надо придумывать там, бывал же ты там, где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Ну слушай, какие горы?! Ну договоритесь! Нахичевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим сегодня Нагорным Карабахом решили. Но пока Россия там обеспечивает этот процесс. Ну зачем сейчас убивать друг друга? Почти 300 человек убили. И еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен, 10 с лишним лет тому назад. Поэтому я так и жестко реагирую на это.