Лукашенко: поставили президента Азербайджана в угол, ему не оставалось другого решения, кроме силового

1 ноября Президент провел рабочую встречу с генсекретарем ОДКБ. В центре внимания – пути урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Александр Лукашенко остро реагирует на этот вопрос. Еще несколько лет назад, когда Беларусь председательствовала в ОДКБ, он лично предложил разрешение конфликта. И при участии Александра Лукашенко удалось найти точки согласия. Тем более в то время складывалась благоприятная конъюнктура на рынке углеводородов и у Азербайджана были большие возможности для развития экономического взаимодействия между странами. Конфликта могло бы и не быть, но инициативы Минска не услышали.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму [Ильхам Алиев, президент Азербайджана – прим. ред.], переговорил с ним. По-дружески поговорил. И я ему задал вопрос, так, шутя: «Ильхам Гейдарович, ну надо Армении помочь, если договоритесь». А речь шла о 5,5 или 6 азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что «это не наша земля, это азербайджанская». Кроме Карабаха. Ну так верни ее. И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы, грубо говоря, мотивации начинать эту войну. Ну, ты просил районы, отдали. Остался статус Карабаха. Ну решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян.

Этот вопрос я дважды поднимал. И я сказал Ильхаму тогда: «Слушай, ну договоритесь, надо же как-то помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились и так далее». Ну, богатый человек. Тогда действительно и нефть очень дорого стоила, и прочее. «Ну сколько бы ты смог инвестировать в Армению?» Говорит: «Минимум миллиардов 5». И засмеялся. Но главное – строили трубопроводы, они же пошли вокруг Армении. Говорит: зачем мне вокруг на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно: и в Турцию, и дальше. Выгодно? Выгодно было… Нет! Ну и что? Поставили президента Азербайджана в угол, ему не оставалось другого решения, как силовое решение. Дальше тянуть нельзя было: больше миллиона беженцев насоздавали напряжение. Вот в чем суть. И я уже как бывалый человек в политике, я это прошел, ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться, надо замириться.