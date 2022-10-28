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Лукашенко – премьер-министру Армении: сядьте с Алиевым и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже

28 октября 2022 17:17
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28 октября состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран «договора» – результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению в сентябре 2022 года в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – премьер-министру Армении: сядьте с Алиевым и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Александр Лукашенко своим выступлением продолжил заседание и поддержал дух злободневности и прямолинейности, который как никогда царил во время беседы лидеров. Отложив в сторону заготовленные тезисы, он прямо ответил на вопросы и те, что были озвучены, и те, что читались между строк, но кому-то кажутся слишком неудобными. Что ж, для нашего Президента таковых нет.

Лукашенко – премьер-министру Армении: сядьте с Алиевым и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: оценка событий и позиция ОДКБ. Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос: дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже, вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили. Они больше чем странные, Никол Воваевич.

Отметим, что сессия была созвана оперативно. Стороны провели откровенную дискуссию.

Лукашенко – премьер-министру Армении: сядьте с Алиевым и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже-7

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# ОДКБ # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Ильхам Алиев # Никол Пашинян # Владимир Путин # Фотофакт

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