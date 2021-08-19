Прямой эфир

Обсудили аспекты интеграции. Роман Головченко в Кыргызстане встретился со своим российским коллегой

19 августа 2021 16:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и России обсудили премьер-министры двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили аспекты интеграции. Роман Головченко в Кыргызстане встретился со своим российским коллегой-1

Встреча Романа Головченко и Михаила Мишустина состоялась на Евразийском межправительственном совете, который проходит в Кыргызстане. Повестка заседания в Чолпон-Ате предусматривает обсуждение важных аспектов интеграции. Речь идет в основном о торговых правилах для стран-участниц, регулировании экспорта отдельных видов товаров, сокращении изъятий и ограничений, дорожных картах для транспортных перевозок. Межправсовет рассмотрит и формирование рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС.

19 августа участники общались в узком составе. Встреча в расширенном формате запланирована на 20 августа. Ожидается, что с главами делегаций встретится президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

# Беларусь-Россия # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Садыр Жапаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вы – прихвостни американские». Президент Беларуси ответил на планы Великобритании ввести санкции
15 августа 2021 19:54

«Вы – прихвостни американские». Президент Беларуси ответил на планы Великобритании ввести санкции

Украинский политолог: когда приедет Лукашенко сюда, 73% у него будет
12 августа 2021 16:57

Украинский политолог: когда приедет Лукашенко сюда, 73% у него будет

Алексей Дзермант: их задача – остановить наше развитие, чтобы мы не могли реализовать свой потенциал и оставаться в лидерах мира
11 августа 2021 16:53

Алексей Дзермант: их задача – остановить наше развитие, чтобы мы не могли реализовать свой потенциал и оставаться в лидерах мира