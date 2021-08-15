«Вы – прихвостни американские». Президент Беларуси ответил на планы Великобритании ввести санкции

Евгений Поболовец, СТВ: В этом вопросе пока пауза, чем воспользовались беглые. Они активно призывают этот самый миллиард не давать. Белорусам, а не Лукашенко. Давайте четко обозначим разницу. Не давать. Будто это из их кармана деньги? Хотя, возможно, так оно и есть?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы – прихвостни американские. Извините, я не вам лично говорю.

Дело не в том, что санкции – это хорошо и мы, такие герои, выдерживаем эти санкции. Да нет, я просто по-человечески недавно сказал: мы не такая огромная страна с бешеной экономикой, у нас небольшая экономика. Правда, экспортоориентированная страна, и в этом проблема санкционных разных давлений на нас. Тем не менее то, что мы продаем, – это не колоссальные объемы, и, к счастью, мы это время (наше счастье!) искали не в европейском Советском Союзе и не в Соединенных Штатах Америки.

Против нас всегда вводили санкции. Единственное окно возможностей в этом плане у нас было, когда не я принял решение, а мой давнишний друг Владимир Владимирович Путин и не менее уважаемая мной Ангела Меркель предложили нормандскому формату собраться в Минске.

Евгений Поболовец:

Литва заявила, что с декабря прекратит перевалку калийных удобрений через свои порты. Мы уже, честно говоря, перестали удивляться заявлениям литовской стороны. Многочисленные протесты говорят куда громче любых наших заметок – простые литовцы умеют считать деньги лучше, чем их незадачливые правители. Суммы убытков там исчисляют уже десятками миллионов долларов. Не наших убытков – литовских компаний. Что касается Беларуси, то наш премьер-министр заверил: к декабрю, а то и раньше, мы полностью переведем стрелки на другие рельсы. А Литва пусть сама решает свои проблемы, которые сама же себе и создала.