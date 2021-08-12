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Украинский политолог: когда приедет Лукашенко сюда, 73% у него будет

12 августа 2021 16:57
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Новости Беларуси. Поддержка Александра Лукашенко в Украине может быть очень большой. Такое мнение высказал украинский политолог, правозащитник Михаил Чаплыга, комментируя итоги «Большого разговора Президента» с журналистами, который состоялся в Минске 9 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский политолог: когда приедет Лукашенко сюда, 73% у него будет-1

Как вы думаете, будет ли 90 % поддержки?

Украинский политолог: когда приедет Лукашенко сюда, 73% у него будет-4

Михаил Чаплыга, политолог, общественный деятель (Украина):
Думаю, погорячился – 80, я думаю 80 будет. По одной простой причине: то, что сейчас люди видят в Лукашенко, в свое время они хотели видеть, они думали, что это есть в Зеленском. Так вот, он избрался, чего я сказал 80, тогда было 73%. Так вот эти 73 голосовали за а-ля Лукашенко, но в образе Зеленского, а Зеленский оказался Порошенко, и возник вопрос: а зачем мы выборы проводили? Хороший вопрос, правда? Мы же хотели вот так, поэтому да, когда приедет Лукашенко сюда, может, я погорячился, но 73 % у него будет, это уже показал результат Зеленского.

Украинский политолог: когда приедет Лукашенко сюда, 73% у него будет-7

Как по-вашему, когда Александр Григорьевич сможет сюда приехать?

Украинский политолог: когда приедет Лукашенко сюда, 73% у него будет-10

Михаил Чаплыга:
Это образно, я сомневаюсь, что он сюда приедет, и есть ли ему смысл теперь сюда ехать. Понимаете, в чем дело, в результате того, что здесь начудили Штаты, Британия и все остальные, мы стали врагами. Штаты и Британия, они потом будут как в Афганистане: уехали, а всех, кто с ними работал, под нож. Вот так оно и будет здесь. А как мы потом восстановим отношения с Лукашенко или с Беларусью, как? Никак. Нас разругали со всеми. Можете мне назвать хоть одну страну по периметру, которая нам дружественна? Даже Турция, и та 50 на 50.

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# Большой разговор с Президентом # Александр Лукашенко # Михаил Чаплыга # Фотофакт

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