Украинский политолог: когда приедет Лукашенко сюда, 73% у него будет

Новости Беларуси. Поддержка Александра Лукашенко в Украине может быть очень большой. Такое мнение высказал украинский политолог, правозащитник Михаил Чаплыга, комментируя итоги «Большого разговора Президента» с журналистами, который состоялся в Минске 9 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как вы думаете, будет ли 90 % поддержки?

Михаил Чаплыга, политолог, общественный деятель (Украина):

Думаю, погорячился – 80, я думаю 80 будет. По одной простой причине: то, что сейчас люди видят в Лукашенко, в свое время они хотели видеть, они думали, что это есть в Зеленском. Так вот, он избрался, чего я сказал 80, тогда было 73%. Так вот эти 73 голосовали за а-ля Лукашенко, но в образе Зеленского, а Зеленский оказался Порошенко, и возник вопрос: а зачем мы выборы проводили? Хороший вопрос, правда? Мы же хотели вот так, поэтому да, когда приедет Лукашенко сюда, может, я погорячился, но 73 % у него будет, это уже показал результат Зеленского.