Президент анонсировал ряд международных переговоров и встреч

Африканские государства – дальняя дуга нашего сотрудничества, но это не значит, что они далекие для нас страны. Об этом заявил президент Беларуси во время совещания во Дворце Независимости, участниками которого стали премьер-министр, вице-премьеры, глава Администрации Президента, министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – сразу два больших и важных блока тем: внутренние вопросы и международная повестка (предстоящие встречи и переговоры). Президент анонсировал ряд визитов. Отметив, что из-за напряженного внутреннего графика часть из них переносилась. Таким образом, в ближайшее время будет целая череда зарубежных поездок.

Так, глава государства рассказал о планах присутствия на предстоящем саммите по вопросам климата в Дубае. Кроме того, президент подтвердил намерение посетить Африканский континент. В частности, Экваториальную Гвинею. Однако не только с этой страной в данном регионе готовы к тесному сотрудничеству. Александр Лукашенко интересовался проектами и с Зимбабве, и с Мозамбиком. Кроме того, в ходе разговора президент также подробно расспросил ответственных должностных лиц о состоянии дел с каждым из наших партнером, уделив особое внимание стратегическим.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: Африканский континент. Отдельные страны мы договаривались посетить, в том числе Экваториальную Гвинею, Зимбабве и другие страны. Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости – визитах в африканские страны. Все вы должны понимать, это дальняя дуга нашего сотрудничества, но это не значит, что дальние страны. С некоторыми мы имеем хорошие отношения. Торгово-экономические в том числе. Это прежде всего Зимбабве. И через Зимбабве – на другие соседние государства. Кстати, идея о которой мы договорились во время переговоров с президентом Зимбабве, что мы должны подключить Мозамбик. Они очень просили, они заинтересованы в том, чтобы мы повторили опыт Зимбабве в Мозамбике. Я имею в виду продовольствие, продукты питания, детское питание, здравоохранение. Чтобы мы им могли помочь в чем-то, передали им технологии в тех отраслях, где мы имеем определенные компетенции. Этот узел.

Дальше – Экваториальная Гвинея. Они нас ждут, насколько я понимаю. Мы провели очень большую работу по сотрудничеству с этой страной в плане выработки конкретного плана дорожной карты сотрудничества с ними. Я хотел бы слышать, как подготовлен этот визит. Там мы договаривались о конкретной дорожной карте, плане, что мы можем сделать в этой стране. Ну и через Экваториальную Гвинею, как меня просил президент, мы могли бы оказать какую-то поддержку и помощь прежде всего в технологиях соседним государствам. Хотел бы, чтобы вы меня проинформировали о ситуации в торгово-экономическом отношении с Китайской Народной Республикой. Очень важная для нас страна. Естественно, очень много вопросов, которые правительство должно было разрулить, если можно так сказать, в отношениях с Китайской Народной Республикой. Что планировали, что сделали, что не сделали.

Также у вас, Роман Александрович [Роман Головченко – премьер-министр Беларуси – прим. ред.], встречи будут в Азии. Я хотел бы в этой связи услышать, как продвигаются вопросы основных наших тем с Турцией. Как здесь Министерство иностранных дел работает. Насколько я информирован, турки готовы к переговорам, и в том числе к вашему визиту в Турцию. Готовится и мой визит. Но прежде чем я поеду туда, желательно, чтобы почва была подготовлена и были наработки определенных вопросов.