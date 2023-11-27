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Лукашенко: предупреждаю правительство – с продовольствием никаких проблем быть не должно!

27 ноября 2023 10:30
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Рабочая неделя главы государства началась с совещания, участниками которого стали премьер-министр, вице-премьеры, глава Администрации Президента, министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: предупреждаю правительство – с продовольствием никаких проблем быть не должно!-1

В центре внимания – сразу два больших и важных блока вопросов: международная повестка (обсудили предстоящие встречи и переговоры) и вопросы внутреннего характера. Речь прежде всего шла о функционировании экономики.

Лукашенко: предупреждаю правительство – с продовольствием никаких проблем быть не должно!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. Особенно малые города, агрогородки и деревня. Это наши люди. Они должны быть всем обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех. Я это говорю, потому что ко мне в последнее время – я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства – обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение самым необходимым. Еще раз говорю: я делаю скидку на то, что люди есть люди. Что-то не понравилось, настроение плохое – через интернет обратились к Президенту. Но дыма без огня не бывает, поэтому я вас предупреждаю.

Обсудили на совещании и выполнение поручений главы государства.

Подробнее расскажем в следующем выпуске новостей.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Сергей Алейник # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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