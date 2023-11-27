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Елфимов: «Такер, не хочешь стать напарником Трампа?» Как эти политики могут спасти летящие в пропасть США

27 ноября 2023 07:20
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: «Такер, не хочешь стать напарником Трампа?» Как эти политики могут спасти летящие в пропасть США-1

Вадим Елфимов, политолог:
Дребезжащая повозка под названием US – Соединенные Штаты, как в ковбойском фильме, мчится по прерии без кучера и с бешеной скоростью прямо навстречу пропасти – Большому каньону. Бешеный дилижанс лишился возницы не благодаря внешнему нападению со стороны скачущих на конях ковбоев-грабителей или индейцев-команчей, от криков которых заранее стынет в жилах кровь.

Нет, возница сам разогнал повозку и… Сошел с ума. И все пассажиры, кто сидит внутри повозки, ничего с этим поделать уже не могут. Вернее, не решаются на полном скаку перебраться к козлам, скинуть с них безумца-кучера и взяться за вожжи. Пока не поздно!

Есть только два человека в Америке, которые могут решиться на такой отчаянный трюк, достойный съемок в Голливуде. Это Дональд Трамп и Такер Карлсон. Только вот незадача, они хоть и знают друг друга, но не составляют одну команду.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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