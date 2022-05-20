Представитель Беларуси при ООН передал Гутерришу личное послание от Лукашенко

Проблематику международной продовольственной безопасности в условиях геополитической напряженности и санкционного давления обсудил постоянный представитель нашей страны при ООН с генеральным секретарем организации. Валентин Рыбаков передал Антониу Гутерришу личное послание от Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат отметил, что Александр Лукашенко неоднократно предупреждал мировое сообщество о пагубности введения санкций в отношении нашей калийной отрасли и продуктов питания. Еще 5 мая генсек организации выступил с требованием допустить белорусские удобрения на мировой рынок. Так как это является одной из мер преодоления глобального продовольственного кризиса.

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