Для многих это означает верную смерть. Продукты в Иране подорожали в среднем на 300%

Новости Ирана. Иран захлестнули голодные бунты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни тысяч людей вышли на улицы с из-за резкого скачка цен на продукты питания, которые в среднем подорожали на 300 %. Для многих это означает верную смерть.

Возмущенная толпа в знак протеста начала громить и грабить магазины и продуктовые склады. Для подавления протестов власти привлекли полицию, которые задержали сотни мародеров. Но взять ситуацию под контроль пока не смогли. Иранцы требуют вернуть старые цены на продукты и ликвидировать безработицу, из-за которой сотни тысяч человек лишены средств к существованию. В правительстве рост цен объяснили нарушением глобальной цепочки поставок продовольствия. И обвинили местных контрабандистов, которые продают продукты питания в соседние страны.