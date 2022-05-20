Головченко: «Необходимо принять неотложные меры по оживлению общего научно-технологического пространства»

Обеспечение всеобъемлющего импортозамещения должно стать приоритетной задачей для государств СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роман Головченко на заседании глав правительств Содружества, которое прошло в онлайн-режиме, подчеркнул: в условиях экономической войны, развязанной Западом, только общими усилиями удастся не допустить снижения темпов торгово-экономического взаимодействия.

В числе приоритетных задач – устранение барьеров в свободной торговле. В то время как белорусские и российские грузоперевозчики не допускаются в ЕС, необходимо переориентировать транспортные потоки. Важно уделять внимание и продовольственной безопасности стран Содружества и формированию стратегических запасов качественных продуктов. В приоритете – уход от взаиморасчетов в долларах и евро.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Противодействие санкционной политике третьих стран в отношении отдельных государств – участников СНГ не должно отодвигать на задний план другие направления нашего сотрудничества. Архитектура мировой экономики сейчас находится в фазе глубоких трансформаций. Кроме политического контекста, эти глобальные изменения диктуются доминированием био-, нано- и IT-технологий и в целом формированием новейшего технологического уклада. Полагаю, что общая структура взаимодействия в наших научных отраслях в СНГ является несбалансированной. Это препятствует полноценному встраиванию наших экономик в современную архитектуру мировой экономики. Нам необходимо принять неотложные меры по оживлению общего научно-технологического пространства в рамках СНГ.