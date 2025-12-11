В Молдове 70% работающих граждан не дотягивает до зарплаты

Граждане Молдовы стремительно беднеют. Эксперты констатируют, что большинство живет от зарплаты до зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А ее уровень не позволяет накапливать сбережения. По данным Нацбанка страны, около 80 % граждан за последние полгода не смогли сделать никаких накоплений. Лишь один из четырех пытается откладывать деньги: из них каждый второй собирает средства на непредвиденные обстоятельства.