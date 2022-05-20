Голода на планете ещё можно избежать? Заявление ООН

Мировое сообщество не сможет полностью разрешить проблему продовольственного кризиса без белорусских и российских удобрений, а также без украинского зерна. Об этом, выступая на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США, заявил генеральный секретарь ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что Россия и Беларусь входят в тройку крупнейших мировых производителей удобрений. Если высокие цены на них будут сохраняться, продовольственный кризис может затронуть миллиарды людей во всем мире, пояснил он. Вместе с тем Гутерриш считает, что избежать голода на планете возможно, в связи с чем предложил несколько мер. По его мнению, одной из них как раз является снятие ограничение на поставку удобрений из Беларуси и России.

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