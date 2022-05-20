Дзермант о намерении Финляндии и Швеции вступить в НАТО: на самом деле за этим стоят прежде всего американцы и британцы

Финляндия и Швеция отказываются от многолетнего нейтралитета и заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Алексей Дзермант анализирует, кто стоит за этим решением и какие последствия оно повлечет за собой.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В западном мире не утихают дискуссии о том, как необходимо ответить на военную спецоперацию России в Украине. Политики, эксперты изгаляются как могут – рождают идеи о том, как побольше навредить России и ее союзникам, одна похлеще другой. Санкции, блокировки, отключения, эмбарго – весь арсенал гибридного противостояния пошел в ход.