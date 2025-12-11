«Температурные качели!» – в Белгидромете рассказали, что происходит с климатом Беларуси

В Беларуси отмечается повышенный температурный режим. Сентябрь 2025 года вошел в историю как один из самых теплых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт календарной зимы больше соответствует концу октября – началу ноября. Закрепляется тенденция, когда мороз сменяет оттепель. Это так называемые температурные качели.

Марина Грицкевич, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета: Судя по тенденциям, которые у нас преобладают в последним десятилетии, именно у нас отмечаются теплые зимы. Допустим, зима 2019-2020 годов. Климатическая, к примеру, у нас так и не наступила. То есть среднесуточная температура воздуха не перешла через ноль на сторону отрицательных значений. Ничто не исключает, что этот зимний сезон будет таким же.

Ольга Бакланова, начальник отдела службы метеорологического и климатического мониторинга Белгидромета:

Общие мировые тенденции потепления также не обошли Беларусь. Но у нас имеются существенные региональные особенности. Начиная с 1989 года, начался резкий скачок температуры воздуха. И этот год условно был принят за современное изменение климата на территории Республики Беларусь. И температура воздуха – это наиболее очевидный тренд, который доказывает многолетними наблюдениями.

Погода – важный фактор для сельского хозяйства. В числе плюсов – расширение перечня возделываемых культур: успешно плодоносят растения южных широт. Также температура выше нуля позволяет получать хороший урожай озимых.