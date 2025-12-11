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В Кентукки неизвестный открыл огонь по студентам университета – есть жертвы

11 декабря 2025 05:42
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Очередной случай массовой стрельбы в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Кентукки неизвестный открыл огонь по студентам университета – есть жертвы-2

В Кентукки мужчина открыл огонь по студентам университета. Один из них убит, еще один получил тяжелые ранения. Подозреваемый задержан. Выясняются его мотивы. Известно, что он не является студентом учебного заведения. В момент ЧП в здании находились около двух тысяч человек. Занятия, экзамены и все мероприятия на территории кампуса отменены.

# США

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