В Гомеле огни на главной ёлке зажгут 13 декабря

Новогодние праздники все ближе – и это чувствуется буквально в каждом городе Беларуси. Улицы загораются праздничной иллюминацией, витрины украшают зимние композиции, а на площадях появляются первые елочные базары. Уже 13 декабря старт торжествам дадут в Гомеле – на площади Ленина засияет огнями главная елка областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером состоится шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие 2026 сказочных персонажей. Также жителей и гостей города ждут концерт и лазерное шоу.

Андрей Морозов, начальник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома:

Возле Ледового дворца территория преобразится: будут установлены торговые ряды, новогодняя ель, там будет установлен каток, там будут детские городки установлены, тоже будет местом притяжения для жителей, которые там проживают.

Набережная реки Сож уже стала местом притяжения – здесь настоящий «Парад елок» от предприятий и организаций города. В конкурсе на самое креативное убранство участвуют 180 деревьев. Появится и новая инсталляция для селфи: это светящийся парусник.