Итоги года в ЕАЭС! Заседание Евразийского межправсовета состоится 11 декабря в Москве

Заседание Евразийского межправсовета состоится сегодня, 11 декабря, в Москве. 45-е с начала работы ЕАЭС и четвертое в 2025 году. Напомним, в состав организации входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. В этом году наша страна председательствует в Союзе. Предыдущее заседание принял Минск в конце сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко тогда в ходе встречи с главами правительственных делегаций подчеркнул: масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур, совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики помогает нашим государствам сопряжение двух форматов – ЕАЭС и СНГ.

Одним из важных вопросов, поднятых главой белорусского государства на встрече, стало развитие торговли услугами. Говоря в целом о международной деятельности интеграционных объединений, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость на постоянной основе и на самом качественном уровне заниматься созданием благоприятной среды для продвижения на внешние рынки союзной продукции. Президент отметил рост ВВП и промышленного производства в объединениях на уровне в 4,5 %, а также важность совместных научно‑технических проектов.

И, к слову, в эти дни в Москве кроме заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав делегаций состоится международная конференция по сотрудничеству в сфере науки и технологий.