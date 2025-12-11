Итоги года в ЕАЭС! Заседание Евразийского межправсовета состоится 11 декабря в Москве
Заседание Евразийского межправсовета состоится сегодня, 11 декабря, в Москве. 45-е с начала работы ЕАЭС и четвертое в 2025 году. Напомним, в состав организации входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. В этом году наша страна председательствует в Союзе. Предыдущее заседание принял Минск в конце сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко тогда в ходе встречи с главами правительственных делегаций подчеркнул: масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур, совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики помогает нашим государствам сопряжение двух форматов – ЕАЭС и СНГ.
Одним из важных вопросов, поднятых главой белорусского государства на встрече, стало развитие торговли услугами. Говоря в целом о международной деятельности интеграционных объединений, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость на постоянной основе и на самом качественном уровне заниматься созданием благоприятной среды для продвижения на внешние рынки союзной продукции. Президент отметил рост ВВП и промышленного производства в объединениях на уровне в 4,5 %, а также важность совместных научно‑технических проектов.
И, к слову, в эти дни в Москве кроме заседания Евразийского межправительственного совета с участием глав делегаций состоится международная конференция по сотрудничеству в сфере науки и технологий.
В российской столице работает наша съемочная группа. Больше подробностей узнаем сейчас от корреспондента Ольги Масловской.
Ольга Масловская, корреспондент:
Высокие темпы прироста ВВП, загрузка производственных мощностей и объем взаимной торговли – на уровне предыдущего года. Сегодня главы правительств обсудят, как сработала экономика на пространстве ЕАЭС.
Большинство макроэкономических показателей государств-участников объединения остаются в положительной зоне. Эти данные в преддверии заседания озвучил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, и они станут ориентирами в планировании работы на будущий год.
В уходящем 2025-м в объединении заработал механизм субсидирования кооперационных проектов в промышленности. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предоставление ссуды из бюджета ЕАЭС на реализацию двух новых проектов, в которых задействованы сразу три страны. На рассмотрении еще 16 заявок. Механизм призван стимулировать развитие промышленности и кооперационных связей между производителями стран-участников объединения. В уходящем году аналогичный подход решено применить и в АПК. Сейчас разрабатывается законодательная база.
Ольга Масловская:
Заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС пройдет в узком и расширенном составах. Запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе и у премьер-министра Беларуси Александра Турчина.