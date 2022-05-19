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Немцев призывают сдавать бутылки, чтобы избежать дефицита пива. С чем это связано?

19 мая 2022 15:39
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Новости Германии. Пивоварни Германии на грани разорения. Резкий рост затрат на энергоемкое производство стеклянных бутылок, а также проблемы с логистикой привели к резкому удорожанию продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Немцев призывают сдавать бутылки, чтобы избежать дефицита пива. С чем это связано?-1

Бизнесмены покупают стеклянные бутылки по новым ценам – на 80 % дороже, чем в 2021 году. Тем, кому не хватает денег, придется приостанавливать или вовсе закрывать свое производство. Производители считают, что кризис нагрянет летом. Немцев призывают сдавать бутылки, чтобы избежать дефицита пива.  

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# Экономический кризис # Наталья Надольская # Фотофакт

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