Немцев призывают сдавать бутылки, чтобы избежать дефицита пива. С чем это связано?

Новости Германии. Пивоварни Германии на грани разорения. Резкий рост затрат на энергоемкое производство стеклянных бутылок, а также проблемы с логистикой привели к резкому удорожанию продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмены покупают стеклянные бутылки по новым ценам – на 80 % дороже, чем в 2021 году. Тем, кому не хватает денег, придется приостанавливать или вовсе закрывать свое производство. Производители считают, что кризис нагрянет летом. Немцев призывают сдавать бутылки, чтобы избежать дефицита пива.